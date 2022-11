Compleanno Kim | gli auguri speciali del Napoli

Nessuno avrebbe potuto immaginare che, alla pausa mondiale,avesse già conquistato i cuori di tutti i napoletani, facendo dimenticare Koulibaly . Quella che ... Oggi, nel giorno del suo, ...Tramite i profili social ufficiali, la SSC Napoli fa gli auguri di buonal difensore azzurroMin - Jae. Comments commentsDifficile da superare, pericoloso anche in area avversaria. Oggi, nel giorno del suo compleanno, sono arrivati gli auguri speciali social da parte del Napoli. Kim, il Napoli: “Buon compleanno al ...Kim Min-Jae oggi compie 26 anni. Il difensore azzurro festeggerà in Sud Corea, dove si riunirà insieme ai suoi compagni di Nazionale per la preparazione al mondiale. Il club azzurro come di consueto h ...