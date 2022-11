Commercio | Avedisco | +18 | 2% incaricati vendite | attività supporto contro caro bollette

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - I prezzi di gas ed energia elettrica aumentano vertiginosamente e preannunciano un ulteriore rinin vista dell'inverno. In questo scenario la vendita diretta, professione dinamica e autonoma in costante crescita, ha registrato nell'ultimo anno un incremento dialledel +18,2%, dato riferito alle aziende associate, che dimostra quanto il settore sia reputato come una preziosa risorsa adegli italiani. "La vendita diretta consente flessibilità e autonomia in termini di spazio e tempo e si presenta quindi come un'opportunità lavorativa concreta; nell'attuale panorama di incertezza, dove una delle principali conseguenze delè rappresentata proprio dall'incremento del disagio delle ...