(Di martedì 15 novembre 2022) Bergamo. “?”. Con un tailleur grigio giacca e pantaloni, una camicia bianca, il bastone bianco: è l’abito indossato da un’avvocatessa non vedente: “Una vita nel buio, una vita di impegno per essere considerata alla pari degli altri e, finalmente, una laurea in Legge. Inizio il lavoro che ho sempre sognato con il mio tailleur grigio, ma un collega mi ha violentata e, nel buio del mio mondo, mi ha sussurrato: “Sei una povera cieca””. “?”. Con un abito leggero, fiorato, nei toni dell’azzurro. È quello che aveva addosso una ragazza di 15 anni, stuprata da un amico dei suoi genitori: “Ricordo di averlo supplicato di smetterla, di aver pianto, ma ero bloccato da tutta quella. Di ritorno alla festa ha fatto finta di niente, ha riso, scherzato e ballato. Mi sono sentita ...

BergamoNews.it

Da qui il titolo emblematico "". I visitatori possono identificarsi nelle storie narrate e al tempo stesso vedere quanto siano comuni gli abiti che le vittime indossavano. Gli abiti in ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Stupri in piazza, aborto negato: la campagna elettorale sul corpo delle donne... “Com’eri vestita”: in tribunale la mostra dedicata alle donne vittime di violenza