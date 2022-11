“Com’è entrato il Covid al GF Vip 7” Signorini chiama l’esperto e spunta il nome | “È stato lui”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Eccoilnella casa del GF Vip. A raccontarlo (o quantomeno a fare delle ipotesi molto veritiere) ci ha pensato lo stesso programma che vuole a tutti i costi capire come, in un ambiente protetto come quello, sia arrivato il virus cinese. In effetti il mistero è ancora in atto e non c’è certezza al 100% di quello che èdetto. Si lavoro di numeri e probabilità e allora andiamo a vedere cosa potrebbe essere successo. Alfonsoper l’occasione ha invitatoAndrea Gori, direttore del dipartimento malattie infettive del Policlinico di Milano. Il medico ha quindi dedotto che è molto probabile, trattandosi di un virus a diffusione prettamente respiratoria, che l’entrata del virus nella casa sia da collegare ai nuovi concorrenti. “Qualche contatto è ...