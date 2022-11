Colpo da 5 milioni di euro alle Poste | si stringe il cerchio sugli autori

(Di martedì 15 novembre 2022)da 5di, messo a segno grazie a una ‘l’ al posto di una ‘i’. Ad essere caduta nella trappola è stata una dipendente postale che non ha notato la differenza tra le due lettere e ha preso per buona: @mlcrosoft invece che @microsoft. I soldi dovevano servire a comprare prodotti per una multinazionale di informatica, qualcuno, però, come ha spiegato Repubblica, si è introdotto nelle comunicazioni trae Microsoft e, dopo aver intercettato delle mail, ha tentato – riuscendo – a mettere a segno ilinviando una mail fasulla alla responsabile dei pagamenti dellenella quale si chiedeva di “pagare l’ultima rata su questo nuovo iban”. Un tranello nel quale, purtroppo, la funzionaria è caduta e ha corrisposto la ...

