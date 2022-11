Colbrelli | ' Ho ancora tanto da dare al ciclismo'

(Di martedì 15 novembre 2022) Confermando quanto detto alla Gazzetta dal general manager Milan Erzen: un contrattofino al 2024 con il team Bahrain - Victorious come ambasciatore e ruolo di raccordo tra atleti e staff.

Sonny, costretto al ritiro agonistico dopo l'arresto cardiaco del 21 marzo scorso alla Volta ... Confermando quanto detto alla Gazzetta dal general manager Milan Erzen: un contrattofino ...Accomunati dallo stesso problema di salute, tra i due sportivi è nato un rapporto di amicizia: 'Lo sentooggi, gli ho fatto un augurio per i Mondiali - racconta- Quando ero...Piccole storie di grandi uomini. Accade a Busnago, nella sede della FSA, al termine dell'incontro con Sonny Colbrelli. Accade che Davide De Zan si avvicini a Colbrelli, lo sauti e lo incanti con una s ...Accomunati dallo stesso problema di salute, tra i due sportivi è nato un rapporto di amicizia: "Lo sento ancora oggi, gli ho fatto un augurio per i Mondiali - racconta Colbrelli - Quando ero ancora in ...