Cisgiordania | morti due degli israeliani feriti nell' attacco

- Ricostruite tutte le fasi dell'attacco che hanno portato anche al ferimento di altri due israeliani e successivamente alla morte dell'assalitore palestinese di 18 anni, che aveva regolare permesso ...Sonodue degli israeliani feriti in un attacco palestinese questa mattina ad Ariel, in. Lo ha detto la radio militare secondo cui ci sono altri tre feriti in condizioni gravi. La radio ...Ricostruite tutte le fasi dell'attacco che hanno portato anche al ferimento di altri due israeliani e successivamente alla morte dell'assalitore palestinese di 18 anni, che aveva regolare permesso di ...Tre israeliani sono morti nell'attacco in Cisgiordania e altri tre restano ricoverate in ospedale in gravi condizioni. L'assalitore è stato ucciso a colpi ...