Ciribiribì Kodak | scomparso dopo il celebre spot | eccolo 30 anni dopo | come è diventato e cosa fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022)l’attore Davide Marotta. Dal 1987 al 1997 è stato testimonial dellain unnel quale impersona l’alieno, con occhialoni da aviatore in stile Barone Rosso, che diventa un vero e proprio personaggio di successo. Grazie a lui, infatti, vengono messi in commercio gadget per sponsorizzare il marchio., o meglio, Davide Marotta, diventa il volto dellaazienda multinazionale statunitense, specializzata nella produzione di pellicole cinematografiche e apparecchiature per immagini e per la stampa per ben diecidi fila (dal 1987 al 1997) ottenendo un grande successo grazie anche al tormentone ...