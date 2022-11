Cina | proteste e scontri contro il lockdown | la folla ribalta le macchine della polizia – Il video

(Di martedì 15 novembre 2022) Unadi persone ha infranto nella notte di lunedì ilin vigore nella metropoli industriale di Guangzhou, nel sud, per protestarele misure draconiane imposte dal governo per il contenimentopandemia. Leavrebbero provocato violenticon le forze dell’ordine locali. Ipostati sui social media mostrano agenti in tenuta antisommossa e veicoliti nella capitale del distretto di Haizhu. L’area ospita molti lavoratori migranti più poveri, che negli ultimi giorni avevano iniziato a protestare con crescente intensitàle misure di contenimentopandemia. Lamentavano in ...

