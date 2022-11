Ci sono state alcune esplosioni in Polonia | forse causate da missili russi

(Di martedì 15 novembre 2022) Nella cittadina di Przewodów, al confine con l’Ucraina: per il momento non cicertezze e la notizia va presa con cautela

Il Post

"Due personeuccise a Sanandaj e Kamyaran", ha precisato Hengaw,aggiungendo che la Ong sta cercando di confermare le notizie secondo cui altri manifestanti sarebbero stati uccisi.Sanzioni più severefondamentali, ha osservato Musienko. 'È anche importante che le autorità finanziarie competenti indaghino sulla tracciabilità dei beni e sul riciclaggio di denaro per ... In Campania sono state arrestate quattro persone accusate di far parte di un’associazione terroristica «di matrice neonazista» Conosciamo tutti le date del Black Friday, ormai. Ma quando sarà il secondo evento più atteso di Novembre, il Cyber MondaySono passati ben 6 anni dall'ultima volta in cui abbiamo potuto ammirare Zachary Quinto nei panni del giovane Spock: il film era Star Trek Beyond, terzo e al momento ultimo capitolo della saga partita ...