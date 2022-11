Corriere dello Sport

L'esperienza di Cristiano Ronaldo in Premier League sembra arrivata ai titoli di coda. La rottura ormai imminente con il Manchester United dopo l'intervista - shock rilasciata dal portoghese al 'Sun' ......disputare la seconda parte della stagione in un club che giochi la Champions Resta però valida anche l'ipotesi, grazie al rapporto di amicizia tra il proprietario dei Blues, Todd, e ... "Chelsea, Boehly vuole Cristiano Ronaldo: Potter dice no" Secondo il Daily Express il manager dei Blues sarebbe sulla stessa posizione del predecessore Tuchel, che in estate si era opposto all'arrivo del portoghese a Stamford Bridge ...Avventura a Manchester United al capolinea, l'agente del portoghese è già al lavoro: nuovi contatti con i campioni di Germania dopo quelli della scorsa estate ...