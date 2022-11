“C’erano le telecamere” | Nikita Pelizon svela il suo segreto | faccia a faccia dopo la diretta VIDEO

(Di martedì 15 novembre 2022) La modelladenuncia una scomoda veritàladel GF Vip: la rivelazione cambia le carte in tavola. Tempo di rivelazioni al “GF Vip”:il confronto nel corso del prime time tra Oriana, Antonino e Daniele, l’influencer venezuelana cerca di fare chiarezza.(fonte youtube)Oriana Marzoli ha finalmente manifestato la sua preferenza nei confronti del conteso Antonino, dichiarando esplicitamente al conduttore il suo interesse per lui a discapito di Daniele. Durante uno scambio di confidenze con Sofia Giaele De Donà e, quest’ultima ha rivelato il suo punto di vista sul flirt nato tra l’ereditiera e l’hair-stylist, poi scemato a causa dell’ingresso di Oriana nel ...

RaiNews

... ricostruita montando le riprese delle numerosissime... le indagini appurarono chedifetti nei tappetini e nei ...oltre 6 mila cittadini cinesi in Ucraina ed alcuni di ... Dire e non dire, sapendo entrambi che in palio'è il primato sull'... Dopo i saluti e i sorrisi per le, i due si sono avviati ... Telecamere, il Garante della privacy stoppa il Comune. Ma c'è un equivoco