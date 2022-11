Cellula neonazista in Campania | sgominata la banda | si cerca un indagato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ irreperibile uno dei dieci indagati nell’ambito dell’operazione della Polizia di Stato, coordinata della procura di Napoli che ha sgominato un’associazione a delinquere con finalità terroristiche. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, si trova attualmente in Ucraina e dall’attività investigativa è emerso che era in contatto con il battaglione Azov, attualmente impegnato nel fronteggiare l’invasione russa. La circostanza è stata resa nota dal dirigente della Digos di Napoli Antonio Bocelli. All’esito delle perquisizioni, una trentina, ancora in corso, altri potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati. E’ un ucraino di Termopil, si chiama Anton Radomsky e ha 27 anni l’irreperibile destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli Federica de Bellis nell’ambito ...