Ce l' ho in carica La frase clamorosa | tutto finito al Gf Vip?

(Di martedì 15 novembre 2022) “Ho il telefonino in”: Patrizia Rossetti gela tutti al Gf. Lei, insieme ad altri treponi, è in isolamento a causa del Covid. Nell'ultima puntata del Gf, però, si è collegata dall'albergo e le sue parole hanno creato un vero e proprio choc. Per davvero la Rossetti ha il telefono a portata di mano? Il colpo di scena, però, arriva quando Signorini parla di quello che sta accadendo nella casa: Wilma e Daniele Dal Moro sempre più legati. “Patrizia scusa ma voglio il tuo commento su tutta questa faccenda…Cosa pensi di questa nuovo ‘sentimento' che lega fortemente la tua amica a Daniele?”, chiede Signorini. In quel momento, la Rossetti per risponde si lascia sfuggire una gaffe: “Scusami eh…Ho dovuto mettere inil telefonino". Gelo in studio. Monta una nuova polemica: per ...

Tuttosport

Questa laincriminata detta dall'esponente del governo che ha aizzato i rappresentanti ... "Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in" . Ancora più duro Carlo ...Marcello Gemmato è nella bufera per unadetta sui vaccini nel corso del programma di Rai Due ReStart , dove si stava parlando della ...come il sottosegretario " non può rimanere in" . leggi ... Sivori dopo Scirea: così la Juventus si carica nello spogliatoio e vince "Ho il cellulare in carica", bufera al GF Vip: la frase pronunciata in onda da un concorrente scatena il putiferio sul web.Quest’ultima si sarebbe lasciata scappare una frase che ha fatto scoppiare una vera e propria bufera.“Scusami eh…Ho dovuto mettere in carica il telefonino…”. Dopo le parole della Rossetti in studio è ...