Catturato a Dubai il super-narcos giuglianese Bruno Carbone

(Di martedì 15 novembre 2022)il. A stanarlo ai carabinieri del Nucleo Investigativo. Originario di Giugliano, aveva la sua base operatoria in Olanda, da dove gestiva un traffico di droga internazionale. Napoli,ilI militari hanno intercettato il criminale all’aeroporto della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il suo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

È statodai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli all'interno dell'aeroporto internazionale della capitale emiratina e potrebbe essere estradato in Italia già oggi. Quando è stato ...dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli nell'aeroporto internazionale dipotrebbe essere estradato in Italia già oggi. Quando è stato fermato, era in possesso di un ...Una vita da broker della droga al servizio dei clan. Il narcos latitante Bruno Carbone è stato catturato all'aeroporto di Dubai dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli e forse potrebbe esse ...Una vita da broker della droga al servizio dei clan. Il narcos latitante Bruno Carbone è stato catturato all'aeroporto di Dubai dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli e ...