Caso Ronaldo | il Manchester United pensa ad un’azione legale

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo la nota (“aspettiamo di chiarire i fatti”), ilragiona su una possibile azionecontro Cristiano, dopo l’intervista rilasciata al The Sun nella quale il calciatore ha attaccato club e allenatore. Un attacco diretto a ten Hag a pochi giorni dal Mondiale che potrebbe spingere il club a muoversi verso la rottura definitiva. La rescissione a gennaio del contratto – in scadenza a giugno – al momento appare sempre più inevitabile. SportFace.

di Cristiano, ormai ai ferri cortissimi con il Manchester United: 'Mia figlia stava male e il club non mi ha creduto'... LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ATTACCO DI CR7 ALLO UNITED IlRai - ...... il calendario potrebbe agevolare Cristianoe compagni verso un cammino diretto verso la finalissima. Proprio l'asso del Manchester United e ilesploso in Inghilterra dopo la sua ultima ... Prima del fuoriclasse portoghese, altri illusti rappresentanti del club hanno usato parole al vetriolo nei confronti dei Red Devis. E dall'addio di Ferguson la squadra è calata a picco ...