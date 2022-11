Caso Montesano | parla il suo agente | “Durante le prove indossa 4 o 5 maglie perché suda | quella era l’ultima rimasta Il borsone l’ha fatto la domestica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Non si spengono i riflettori sulEnrico. L’attore è stato espulso nei giorni scorsi da Ballando con le Stelle dopo la messa in onda di un filmato girato in salache lo vedevare unatta con lo stemma e il logo della Decima Mas, formazione militare chela Seconda Guerra Mondiale scelse di schierarsi al fianco dei Nazisti contro i partigiani. La Rai ha avviato un’istruttoria per accertare i fatti ma intanto lui chiede il reintegro nel dance show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ora ad intervenire sulla vicenda è Settimio Colangelo, l’di, che ha raccontato a Fanpage la sua versione sull’accaduto. “Enrico ha sicuramente sbagliato are ...