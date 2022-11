Caso Montesano | il simbolico di un guardaroba allusivo

Nel terzo blocco Max Paiella ci regala un monologo inedito dedicato ai nuovi linguaggi della destra giocando seri sule maglietta della X Mas. È in tour nei teatri con 'Storie di un ...Ildella maglia 'simbolo del fascismo' A denunciare l'episodio, sui social, è stata Selvaggia ... giudice dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1: 'Dalle immagini di ieri vedofare ...Via Ernesto Lugaro n. 15 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...