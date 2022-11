Cartelle esattoriali | cosa vuol fare il governo Meloni

Sulla testa dei contribuenti pesano 1.132 miliardi dinon pagate. Con i numeri monster del fiume dell'evasione fiscale in Italia si sta confrontando l'esecutivo Meloni che studia la possibilità di firmare una nuova tregua fiscale che ...sotto i 1.000 euro cancellate e un nuovo sistema sanzionatorio. È questa la nuova vista dal viceministro dell'Economia e delle Finanze, . Sotto accusa è la mole diche pesano sui conti dello Stato e sarà difficile riscuotere., cosa cambia 'Questa massa dic'è perché nel corso del tempo si sono avvicendati tanti ...L’argomento del momento è la sanatoria delle cartelle esattoriali che per molti contribuenti sarebbe una boccata d’ossigeno, visti tutti gli aumenti dell’ultimo periodo. L’operazione di saldo e ...Ai microfoni di iNews24, Andrea De Bertoldi, deputato di Fratelli D’Italia, sugli interventi che il governo metterà in campo, finalizzati alla pace fiscale e alla riscossione delle cartelle ...