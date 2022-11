Cartelle esattoriali | condono allo studio del governo Ecco come funzionerà

(Di martedì 15 novembre 2022) Sul fronte fisco ilsi prepara alla nuova "tregua". Lefino a mille euro potranno essere "cestinate", mentre per quelle comprese tra mille e 3mila euro "l'imposta evasa può essere ridotta del 50%". Sono questi alcuni dei dettagli forniti dal viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Il titolare del dicastero ha precisato che sul 50% "si stanno ancora facendo i conti, ma anche la sanzione potrebbe essere ridotta", probabilmente al 5%, mentre aggi e interessi andrebbero del tutto cancellati. Quanto alla Flat tax, uno dei punti forti della campagna elettorale, Leo la ritiene difficile per dipendenti, ma è disposto a ragionare sui premi: "Vorremmo estendere la tassa piatta ai lavoratori ma i numeri sono robusti ed è più complesso farlo. I dipendenti, però, penso a quelli del settore privato, hanno il premio di produttività ...

