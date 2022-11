Cartelle esattoriali cancellate sotto i 1000 euro e ridotte al 50% sino a 3000 | il mini-condono allo studio

'Per quelle da 1.000 e 3.000 euro l'imposta evasa può essere ridotta del 50%, ma su questo stiamo ancora facendo i conti'. Lefino a 1.000 euro possono essere "cestinate", mentre per quelle da 1.000 a 3.000 euro "l'imposta evasa può essere ridotta al 50%". E' quanto previsto nei dettagli sulla 'tregua ...Tregua fiscale, Leo: 'Cestinare tutte lefino a 1.000 euro perchè i costi di riscossione sono troppo elevati' 'LeFermiamo il diluvio. Vi spiego noi che cosa vogliamo fare': esordisce così il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo in un'intervista rilasciata a Quarta ...Le cartelle esattoriali fino a 1.000 euro possono essere "cestinate", mentre per quelle da 1.000 a 3.000 euro "l'imposta evasa può essere ridotta al 50%". E' quanto previsto nei dettagli sulla 'tregua ...Cestinate le cartelle esattoriali fino a 1000 euro, mentre quelle tra 1000 e 3mila verranno ridotte «dal 50%». È la «tregua fiscale» secondo i dettagli forniti ieri dal viceministro dell'Economia e ...