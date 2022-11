Cartelle cestinate o scontate al 50% | il condono allo studio del governo Il viceministro Leo | “Sotto i mille euro riscuoterle non conviene”

(Di martedì 15 novembre 2022) Leesattoriali fino apotranno essere ““, perché i costi di riscossione sono superiori alle entrate. Mentre per quelle trae tremila“l’imposta evasa può essere ridotta del 50%“. Sono alcuni dei dettagli della prossima “tregua fiscale” forniti ieri in tarda serata daldell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo a Quarta Repubblica, su Rete 4. Leo ha precisato che sull’ipotesi di riduzione al 50% “si stanno ancora facendo i conti, ma anche la sanzione potrebbe essere ridotta”, probabilmente al 5%, mentre aggi e interessi verrebbero del tutto cancellati. L’operazione, da inserire nella prossima manovra, varrebbe sullecontestate fino al 2015. “Questa massa dic’è ...

Il viceministro Leo annuncia in una intervista a Quarta Repubblica che leesattoriali da meno di mille euro potrebbero essereCestinate le cartelle fino a 1000 euro, mentre quelle tra 1000 e 3mila verranno ridotte «dal 50%». È la «tregua fiscale» secondo i dettagli forniti ieri ...Maurizio Leo: "Se ci sono cartelle il cui ammontare non supera i 1000 euro, i costi di riscossione sono più elevati rispetto a quello che si può riscuotere".