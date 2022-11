(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Nuovo intervento al ribasso sul prezzoè Tamoil a tagliare di due centesimi il prezzo raccomandato del carburante sulla rete nazionale. Le medie deipraticati alla pompa mostrano ritocchi all’ingiù anche sulla, principalmente nella modalità self. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri hanno chiuso stabili sule in discesa sulla. Venendo nel dettaglio alla situazione della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 14 novembre, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,717 euro/litro (1,721 il valore di ieri), con i diversi marchi ...

Yahoo Finanza

... riutilizzabili in altre filiere sia dell'industria manifatturiera o comea bassa ... 31 marzo 2022 : si chiude l'avviso pubblico regionale per idistretti circolari, Empoli presenta la ...... che coincideva con lo sviluppo del campo ottenuto attraverso la perforazione dipozzi che ... si potrebbe ipotizzare, paragonando la produzione a volumi di, l'approvvigionamento di una ... Carburanti, nuovi ribassi oggi per prezzi diesel e benzina Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,717 euro/litro, contro 1,721 di ieri. Mentre il diesel self è a 1,852 euro/litro (contro 1,858) ...(Adnkronos) – Nuovo intervento al ribasso sul prezzo diesel. Oggi è Tamoil a tagliare di due centesimi il prezzo raccomandato del carburante sulla rete nazionale. Le medie dei prezzi praticati alla po ...