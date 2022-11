(Di martedì 15 novembre 2022) Oltre cento medici hanno preso parte a San Donato Milanese alla Riunione Annuale Video(RAVE) promossa da Medtronic per confrontarsi su uno degli strumenti diagnostici non invasivi ...

La videocapsulaè monouso, ingeribile e dotata di una o due telecamere che acquisiscono ... L'impostazione che ci ha dato lanel valutare il piccolo intestino ha dato un vantaggio in ...... azienda leader nel mondo nelle tecnologie mediche, le principali novità relative a uno dei più innovativi strumenti diagnostici in gastroenterologia, la, oggi la soluzione più ... Capsula endoscopica: come cambia la conoscenza dell'intestino Al centro dell'incontro Rave (Riunione annuale videocapsula endoscopica) promosso da Medtronic, azienda leader nel mondo nelle tecnologie mediche, le principali novità relative a uno dei più innovativ ...