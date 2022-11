Capri | Hollywood | Nostalgia di Mario Martone è il film europeo dell’anno

(Di martedì 15 novembre 2022) “, candidato all’Oscar per l’Italia, è il “” al 27esimo ‘the InternationalFestival’; ad annunciarlo l’ artista israeliana Noa Presidente onoraria del Festival che animerà l’isola azzurra dal 26 dicembre – 2 gennaio inaugurando, come per tradizione, la stagione degli International Awards . “il nostro board, consacra con piena convinzione questa nuova preziosa e poetica opera di Marioquale miglior” ha detto Noa, da sempre molto legata a Napoli ed al golfo partenopeo.“” , protagonista Pierfrancesco Favino, candidato come migliore attore ...

È Nostalgia di Mario Martone il Film Europeo dell'anno alla 27ma edizione del Capri, Hollywood the International Film Festival. Un ennesimo riconoscimento al film che dopo il passaggio in concorso a Cannes è stato candidato dall'Italia agli Oscar 2023.