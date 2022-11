Cambia il Superbonus che diventa del 90% ma con aiuto ai redditi bassi

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella riforma del110% voluta dal governo Meloni c’è anche l’per imedio. Un contributo per i lavori di ristrutturazione agevolati che attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del Quoziente Familiare che ora sarà decisivo per il sostegno. Che dovrà essere precisato con un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze. Ma che già ora permette i calcoli sulla soglia di reddito da 15 mila euro scelta al posto dell’Isee. Mentre la scadenza per la presentazione della comunicazione per chi vuole usufruire del regime del 110% rimane fissata al 25 novembre. Dopo quella data chi vuole usufruire del sostegno dovrà comunque pagare: nel Ddl Aiuti Quater la quota di rimborso scende al 90%. Il nuovo sostegno è stato introdotto anche per determinare ...

Il superbonus è stato rimodulato, rivisto. Nel decreto aiuti quater varato dal governo Meloni si parla di una rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomìni, e si introduce ...15/11/2022 - È ormai in fase di definizione il testo della Legge di Bilancio 2023, la prima dell'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che dovrebbe essere pronto nei prossimi giorni per poi essere appr ...