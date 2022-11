Calendario scolastico | ponte Immacolata e vacanze di Natale | ecco tutte le date

(Di martedì 15 novembre 2022) Prossima pausa didattica inle scuole l'8 dicembre, per l'concezione. In alcune regioni niente lezione nemmeno il 9 e 10 dicembre. Poi la pausa di due settimane per lenatalizie. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...a fiere ed eventi e l'ormai tradizionale "guida" edita da Nino Aragno Editore - undi ... Provincia di Cuneo, Inail - Direzione regionale Piemonte, Ufficioprovinciale, Asl Cn1 e ...Nella prospettiva dell'Usr Lazio, in questo modo per recuperae i giorni di occupazione potrebbero saltare ponti già previsti daldell'anno in corso o addirittura terminare più ... Occupazioni scuola, l’USR Lazio avverte: “I giorni persi andranno recuperati” Ascoli - La Provincia di Ascoli Piceno, con un investimento di circa 2,5 milioni di euro, realizzerà un nuovo plesso destinato ad ospitare a rotazione docenti e allievi di vari istituti superiori in o ...Soltanto in Danimarca l'anno scolastico dura 200 giorni. In Italia, con i calendari scolastici appannaggio delle Regioni, le scuole devono ritagliarsi momenti di pausa e ponti al massimo di qualche ...