Calcio | Milan alla Dubai Super Cup contro Arsenal e Liverpool

ROMA - La Roma perde Mourinho per le prime due giornate di campionato del 2023. Il tecnico portoghese è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate "per avere, al 44° del secondo ...Ilsfiderà l'Arsenal e il Liverpool a dicembre nella Dubai Super Cup. Sono questi i test di lusso che vedranno coinvolti i rossoneri durante la sosta per i Mondiali. Primo match programmato il 13 ...Se Giroud mi sta provando a convincere a trasferirmi al Milan (ride, ndr) Olivier mi dice sempre che l’Italia è un Paese che vive al 100% di calcio. Mi ha raccontato la magia dei derby, la grande ...Mourinho, espulso contro il Torino - e a fine partita si era scusato con l'arbitro per il comportamento - salterà quindi le sfide della Roma contro il Bologna e contro il Milan, le prime gare del 2023 ...