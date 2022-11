Calciomercato Napoli | Demme verso l’addio? Le ultime

(Di martedì 15 novembre 2022) Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera condotto da Dario Sarnataro. L’esperto di mercato ha parlato anche dele delle prossime mosse azzurre sul mercato. Di seguito quanto evidenziato: “I numeri delsono straordinari, indiscutibili del magnifico lavoro svolto da tutte le componenti. Bisogna fare solo i complimenti al”. La sosta Mondiale è negativa? “Difficile dirlo, sicuramente se lo è vale per tutti e non solo per gli azzurri”. La Juve recupererà tanti infortunati? “Ma li avrebbe recuperati lo stesso. La verità è che ilsta davanti a tutti con merito e avere 8 punti di vantaggio è un grande valore aggiunto e anche se inizierà il 2023 con la gara di Milano con l’Inter comunque riparte con questa distanza dalle altre, ...

Di poter essere il valore aggiunto di un Milan che nel 2023 si metterà alla caccia del, primo con 8 lunghezze di vantaggio. OPZIONE RISCATTO - Come per De Ketealere, Maldini e Massara in ...... fino alle notizie di, uno Stefano Borghi, giornalista di Dazn, inedito parla ai ... In casa nostra, invece, potrebbe essere un problema lo stop del campionato soprattutto per il: '...A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore: “Il calcio ha vissuto decenni di crescita economica che in Europa si sono visti maggiormente che in Italia. Nel ...Calcio e Finanza ha analizzato e rivelato i dati Auditel di DAZN in merito alle partite del campionato che da oggi è in pausa fino a gennaio. Ne emerge un quadro che vede la Juventus al ...