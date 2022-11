Calciomercato Milan – Cercasi secondo portiere | idea Sportiello a zero

Pianeta Milan

I dirigenti delavranno molto da fare in questo periodo trae rinnovi di contratto in scadenza a giugno , più quei giocatori che scadono tra un anno e mezzo ma che non hanno ...Invitati quattro club: Liverpool, Arsenal,e Lione . Calciomercato Milan – Bruciata la Juventus per un top player in attacco Sa essere una spina nel fianco per le difese avversarie. Calciomercato Milan, conferme su Okafor: fissato il prezzo Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland ha confermato che il ...Il difensore francese del Bayern apre ad un futuro in Italia: "Disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale&quo ...