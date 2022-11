Calciomercato Lazio | Sarri lo ‘scarica’ a gennaio | che colpo di scena

(Di martedì 15 novembre 2022), storie tese dopo la sconfitta contro la Juventus. Orascarica il big sul mercato, occhio aldiIl 3-0 dello Stadium brucia ancora tanto. Non solo per il risultato in sé, ma anche e soprattutto per la prestazione con cui è arrivato. Ladi Maurizioè sembrata completamente assente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lanon dovrà dimenticare cosa l'ha portata così in alto: un bel possesso, una difesa ... Ma ora serve il, un aiuto da Lotito.... fino alle notizie di, uno Stefano Borghi, giornalista di Dazn, inedito parla ai ... Discorso diverso, invece, si deve fare per ladi Maurizio Sarri, che sta facendo, al momento, una ...Il bicchiere resta pieno. La Lazio perde allo Stadium, ma chiude questo strano torneo d'apertura italiano salda al quarto posto: l'anno scorso aveva 8 punti e 3 vittorie in meno, era in ...Ma 50 giorni senza serie A hanno già avuto un effetto collaterale: aprire il calcio mercato con quasi due mesi di anticipo. La pausa è una novità per tutti: saprà sfruttarla meglio Mourinho o Sarri