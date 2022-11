Calciomercato Lazio | Lotito accontenta Sarri | colpo da novanta per gennaio

E per di più ai danni anche di Inter e. I segnali per una seconda parte di stagione di alto ...recuperati giocatori cardine del gruppo bianconero e se arrivasse un aiuto anche dal...La prima stagione aveva fatto storcere il naso ai tifosi, complici anche i 31 milioni di euro investiti nell'affare con la: 6 gol, infortuni e un ruolo marginale nello scacchiere. La musica non ...La sosta dovuta al Mondiale in Qatar darà alle squadre provenienti da ogni dove il tempo per organizzare i colpi di calciomercato da attuare a gennaio. La Lazio, che è partita in maniera ottimale ...L’immagine dell’esultanza di Paolo Rossi, pochi istanti dopo il gol contro il Brasile, ai mondiali di Spagna del 1982. Non solo. C’è Gigi Radice, una vera e ...