Calcio Napoli | Giuntoli | “Rimpianto Haaland | contratto fatto con il Salisburgo”

(Di martedì 15 novembre 2022) Il direttore sportivo del, Cristiano, rivela come il club azzurro sia stato vicinissimo all’ingaggio del centravanti dei record del Manchester City. Ilera ad un passo dal portare al ‘Maradona’ Erling, attaccante norvegese del Manchester City considerato uno dei grandi talenti delmondiale. A rivelarlo, in un’intervista al

CalcioNapoli24

Ilsi conferma importante in Italia, con "juventus" e "" tra le prime 10. Questa tendenza è visibile anche nel resto del mondo, con le squadre sportive che rappresentano una delle più ...... Berchidda (Ss) che punta sul futuro con la 'smart grid';, nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio (Na) che dà con la Cer un '' alla polvertà energetica, ma non solo; Ferla (... Ritiro Napoli in Turchia, date e già definita un'amichevole: il programma Benjamin Pavard, esterno destro di difesa del Bayern Monaco, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport prima del Mondiale ...Il 2022 del calcio italiano è pronto a chiudersi, con il Mondiale in Qatar che comincerà tra qualche giorno utile a stoppare la Serie A fino al prossimo gennaio. Dopo l'ultimo ...