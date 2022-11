Calcio | Milan | papà Leao ' Rinnovo? C' è tempo fino al 2024'

(Di martedì 15 novembre 2022) "Si sente a suo agio in rossonero, il club ha fatto molto per lui" LISBONA (PORTOGALLO) - "C'èalla scadenza dele ci occuperemo di tutto, senza che si tratti per forza di Real, ...

Dall'altro lato riconosce che il giocatore "si sento molto a suo agio al, sono culture simili. Il club ha fatto molto per lui che nel frattempo è diventato il miglior giocatore della serie A", ..., parla il papà di Leao: 'Ci occupiamo di tutto. Adora l'Italia'Al summit ha partecipato anche ... Il problema dei tribunali è dei suoi genitori, il problema di giocare aè suo. Abbiamo la ...Antonio Leao, papà di Rafael, conferma a "Record" la trattativa col Milan per il rinnovo del contratto del figlio, senza però far trasparire alcuna fretta. Dall'altro lato riconosce che il giocatore ...L'attaccante brasiliano, fermo da agosto dopo l'ennesimo intervento al ginocchio, non ha rinnovato con la franchigia americana ...