Calcio | Mancini fa 56 panchina azzurre | ' bello raggiungere Lippi e Prandelli'

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il ct azzurro Robertosi appresta a tagliare il traguardo delle 56 panchine in azzurro, eguagliando Marcelloe Cesare: davanti restano Vittorio Pozzo (95) ed Enzo Bearzot (88). "Mi fa piacereMarcello, che è stato un grande allenatore, e Cesare. Speriamo di farne di più anche se per arrivare a quei due è abbastanza lunga". L'Italia costretta a fare da spettatrice in Qatar, l'Italia chiuderà il suo 2022 con i test contro Albania, domani, e Austria, domenica. "Anche se sono due amichevoli, si tratta di due partite importanti per noi, per provare qualche giocatore nuovo, giovane, quindi valuteremo quei giocatori che ancora non conosciamo benissimo". Due gare che offriranno alla possibilità di allargare il gruppo anche in vista di ...