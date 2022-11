Calcio | Italia non qualificata per due Mondiali di fila Capitò anche alla Francia…che poi vinse!

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) E’ un periodo particolare per la Nazionalena di. Gli appassionati credevano che la squadra, vincitrice degli ultimi Europei, potesse prendere parte aiin Qatar 2022, previsti dal 20 novembre al 18 dicembre. Come sappiamo, non sarà così. La formazione allenata da Roberto Mancini ha fallito in maniera clamorosa la qualificazione per la rassegna iridata, in un percorso a metà tra la malasorte e oggettive responsabilità dei singoli. I calci di rigore sbagliati da Jorginho nei due match contro la Svizzera e l’epilogo amarissimo contro la Macedonia del Nord a Palermo sono alcuni tratti caratteristici di quanto è accaduto. Un fallimento dai crismi ancor più disastrosi perché si parla di secondo mancato pass consecutivo della Nazionale, ricordando l’infausto 13 novembre 2017 e lo 0-0 contro la Svezia valso l’eliminazione ...