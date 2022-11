Calcio | giudice sportivo | un turno di stop per Candreva

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Fra i calciatori espulsi, ilha squalificato per una giornata Antonio(Salernitana); fra i non espulsi sono stati fermati per una partita Alessandro Buongiorno (Torino) e Filip Duricic (Sampdoria). Un’ammenda di € 12 mila euro è stata inflitta all’Inter per “avere suoi sostenitori, al 46? pt, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, percepito dai collaboratori della Procura federale; per avere inoltre, al termine della partita, lanciato in direzione del settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo di forte intensità che esplodeva nella zona cuscinetto posta tra i due settori”. Ammenda di € 8 mila euro all’Atalanta per “avere, suoi sostenitori, al 19? e al 43? st, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un ...

Ilsportivo della Lega Nazionaledi Serie A , Gerardo Mastrandea , in relazione alle partite della 15/a giornata, disputate nell'ultimo week - end, ha squalificato per due giornate l '...Per quanto riguarda le società, ilMastrandrea, in merito a Juventus - Lazio "in relazione al rapporto della Procura federale in ordine ai cori oltraggiosi e discriminatori di matrice ... Giudice: due giornate di squalifica a Mourinho - Calcio Il giudice sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito alla quindicesima giornata di Serie A e, per quanto riguarda la Roma impegnata col Torino, oltre all’ammonizione di Camara è stata ...Lo sfogo contro l'arbitro Antonio Rapuano costerà a Mourinho due giornate di squalifca. È questo quanto si apprende dalla Lega Serie A, che ha comunicato le ...