Calcio femminile | l’Italia delude ancora | vince l’Irlanda del Nord per 1-0

(Di martedì 15 novembre 2022) Bruttissima sconfitta pernell’ultima partita del 2022. A Belfast le ragazze di Milena Bertolini deludono le attese e perdono a sorpresa l’amichevole controdelper 1-0. Si tratta della terza sconfitta di fila per le azzurre dopo quelle contro Brasile e Austria. Pronti, via eva subito vicina al vantaggio con il destro di Cafferrata che esce di poco. Il Bel Paese gestisce palla, ma non riesce a trovare l’1-0 e, anzi, rischia addirittura di subire gol in contropiede. Al 25? Giugliano manda fuori il pallone da buona posizione, poi Burns para un destro al volo di Girelli. Le ragazze di Bertolini provano ad alzare il baricentro, masi difende bene e all’intervallo il punteggio èfermo sullo ...

96 Finisce qui, Irlanda del Nord - Italia1 - 0. 94 Ultimi due minuti di partita.Figuraccia per l'Italiaa Belfast. Le azzurre perdono anche contro l'Irlanda del Nord al termine di una partita mal giocata e soltanto a sprazzi dalla Nazionale di Milena Bertolini, che saluta il 2022 abbastanza in ...A Belfast, le ragazze della Nazionale di calcio femminile sono state sconfitte per 1-0: è la terza sconfitta in altrettanti incontri amichevoli.La calciatrice classe 2006 Elena Cavagna, proveniente dal vivaio della Società di Macerata YFIT e giocatrice del campionato di Eccellenza LND FIGC Femminile, è stata convocata in occasione del raduno ...