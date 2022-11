Calcio | Cristiano Ronaldo; Man United medita azione legale

Il Manchester United pensa ad un'azione legale controRonaldo, dopo l'esplosiva intervista nella quale CR7 ha attaccato frontalmente il club e il suo tecnico, l'olandese Erik Ten Hag, reo - a suo dire - di avergli mancato di rispetto per l'...Ronaldo , arrivano i nostri. A difendere l'attaccante portoghese del Manchester United c'è la sorella, Katia Aveiro , che ha scelto Instagram per un lungo post in cui accusa chi critica il ...In casa United è ufficialmente scoppiato il caso Cristiano Ronaldo. Le uscite del fuoriclasse portoghese contro il club e il tecnico Ten Hag hanno reso incandescente un clima che non era già per ...Cristiano Giuntoli è uno degli artefici del capolavoro del Napoli che sta entusiasmando in Italia ed in Europa. Il direttore sportivo degli azzurri si è raccontato ai microfoni de Il Corriere dello Sp ...