Bufera sul sottosegretario alla Salute Gemmato | «Non c’è la prova che senza vaccini saremmo stati peggio» Il Pd chiede le dimissioni

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) L’efficacia dei? Tutta da verificare. Questa è l’antifona dell’intervento fatto daldi Fratelli d’Italia Marcellonel corso della trasmissione di Rai 2 ‘Restart-L’Italia ricomincia da te‘. E che ha presto scatenato non solo aspre critiche ma anche richieste di. «Unche nega inon può rimanere in carica», ha scritto su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. November 15, 2022 «Registro che per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti», era l’inizio del contestato intervento dell’esponente di Fratelli d’Italia. Che ...