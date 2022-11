Bubbles BidCo acquisisce la maggioranza di Acqua & Sapone Catena da 1 | 3 miliardi di euro di ricavi

(Di martedì 15 novembre 2022) Di seguito il comunicato: Si è conclusa l’acquisizione di Reale Commerciale SpA da parte diSpA, holding italiana capogruppo di Cesar SpA, Gruppo SDA Srl e VDM Srl, soci del Consorzio. Reale Commerciale è presente in Calabria e Campania con 43 negozi a marchioe con questa operazioneSpAladella più grandedi igiene personale e pulizia casa nazionale che, nel 2021, ha generato 1,3dicon oltre 800 punti vendita. «Abbiamo un concreto progetto strategico di creazione di valore» ha dichiarato Carlo ...

