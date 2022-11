Btp Italia | perché la cedola può salire al 10% Boom di ordini | ultime 24 ore per comprare

(Di martedì 15 novembre 2022) Al secondo giorno di collocamento della nuova emissione del Btp indicizzato all’inflazione gli hanno toccato quota 5,428 miliardi. Ecco come calcolare lavariabile, il premio alla scadenza e le istruzioni per partecipare all’asta

Il secondo giorno della nuova emissione delsi chiude con ordini per 2,24 miliardi di euro in 81.031 contratti. Nella seduta inaugurale erano stati raccolti 3,18 miliardi di euro, e quindi il totale raggiunge quota 5,42 miliardi di ...... attestandosi a +194 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre il rendimento dela 10 ... con il FTSE MIB , che termina a 24.700 punti a +0,42%; sulla stessa linea, il FTSEAll - Share ...Nel secondo giorno di collocamento l’offerta della nuova emissione di Btp Italia ha superato i 5 miliardi di richieste. Il Tesoro ha annunciato infatti di aver collocato attraverso ...(Teleborsa) - Il secondo giorno della nuova emissione del BTP Italia si chiude con ordini per 2,24 miliardi di euro in 81.031 contratti. Nella seduta inaugurale erano stati raccolti 3,18 miliardi di ...