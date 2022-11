Btp Italia | ordini per 2 | 2 miliardi | in due giorni 5 | 4 mld

(Di martedì 15 novembre 2022) La seconda giornata del Btpsi chiude condai risparmiatori retail per 2,24di euro che, sommati ai 3,18di lunedì, portano la domanda per il bond indicizzato all'...

Il secondo giorno della nuova emissione del Btp Italia si chiude con ordini per 2,24 miliardi di euro in 81.031 contratti. Nella seduta inaugurale erano stati raccolti 3,18 miliardi di euro, e quindi il totale raggiunge quota 5,42 miliardi di euro. Si e' chiuso con ordini di poco superiori ai 2,2 miliardi di euro il secondo giorno di collocamento della diciottesima emissione del Btp Italia che il Tesoro ha lanciato ieri sul mercato. Alla vigilia dell'ultima giornata riservata al retail, il titolo con durata 6 anni e scadenza 22 novembre 2028 ha raccolto ordini per 2,244 miliardi di euro.