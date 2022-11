Breve guida alla moda oversize | le tendenze e gli abiti giusti da scegliere

Leggi su robadadonne

(Di martedì 15 novembre 2022) Larappresenta una nuova tendenza superfashion: cardigan extra large,lunghi ariosi, pantaloni a gamba larga… tutti i capi di abbigliamento abbandonano le classiche taglie in favore di una vestibilità più co, ampia e con tanta libertà. Perfetta sia per uomini che per donne, laidentifica un look casual, semplice, ma allo stesso tempo elegante. Si possono creare outfit favolosi combinando perfettamente i capi d’abbigliamento con gli accessori, seguendo qualche consiglio di stile. In questaabbiamo ripercorso insieme le ragioni del successo della, le giuste proporzioni da tenere in considerazione e come vestirsi per sfoggiare un look invidiabile. ...