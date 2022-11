Brescia | si dimette Cellino Sportitalia | problemi giudiziari

Il numero uno del club lo ha comunicato con una lettera sul sito ufficiale: 'Logorata la mia serenità. Lascio per garantire una gestione più efficiente del ...... Massimo Cellino si. L'ufficialità in una lettera Con una lettera ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente della Società calcistica di. Le ragioni della decisione di Massimo ...SERIE B – Massimo Cellino non è più il presidente del Brescia, ma resterà (per ora) come patron. L’ex Cagliari e Leeds ha deciso di fare un passo indietro sopra ...Cellino si dimette dalla presidenza del Brescia. I perché della scelta e l'importanza del 27/1 La notizia era oramai nell'aria da qualche giorno. Massimo Cellino non è più il presidente del Brescia… L ...