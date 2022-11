(Di martedì 15 novembre 2022)695131è ilispirato alla serie speciale che a sua volta rende omaggio alla celebre131, in occasione dei 40 anni dalla sua ultima competizione. ...

695 Tributo 131 Rally è il cronografo ispirato alla serie speciale che a sua volta rende omaggio alla celebre131 Rally , in occasione dei 40 anni dalla sua ultima competizione. ...Nuovo cronografo perispirato alla695 Tributo 131 Rally Il nuovo cronografo695 Tributo 131 Rally è in linea con le celebrazioni dello Scorpione per la sua icona degli anni ...Abarth e Breil hanno svelato il nuovo cronografo ispirato all’Abarth 695 Tributo 131 Rally, l’edizione da collezione che rende omaggio alla mitica Abarth 131 Rally da corsa protagonista dei rally 40 ...Breil Abarth 695 Tributo 131 Rally, il cronografo dello Scorpione. Nuovo orologio ispirato alla Limited Edition.