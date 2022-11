BoycottQatar Dalle squadre alle star | la rivolta contro i Mondiali dei diritti negati

(Di martedì 15 novembre 2022) Le morti per la costruzione degli stadi, l'omofobia dell'emirato, le tangenti per l'assegnazione della massima competizione di calcio. Nell'inedita Coppa del mondo invernale, c'è chi (Australia) alza la voce, c'è chi (la Danimarca) scenderà in campo senza sponsor, chi porterà la fascia da capitano color arcobaleno, e anche chi (Dua Lipa o Rod Stewart) rinuncia a compensi milionari

