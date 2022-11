Bonus bollette e benefit aziendali | aumento della soglia a 3000 euro

Pensavamo anche a unper chi resta a lavorare, ma la prudenza di bilancio ci induce a ... La priorità restano in ogni caso le". Sul Reddito di Cittadinanza: "La proposta della Lega è ...: aumenta la soglia di esenzione Tra i benefits aziendali, o 'fringe benefits', più noti c'è il cosiddetto, ossia il contributo erogato a discrezione dei datori di lavoro ...Passa da 600 a a 3000 euro il valore sotto il quale non verranno tassati i fringe benefits (il nuovo bonus previsto in busta paga a dicembre, che consentirà ai destinatari, tra l'altro, pagare le ...Ok al Dl Aiuti quater: proroga bonus energia, nuova rateazione bollette imprese, fringe benefit a 3mila euro, Superbonus al 90%, contanti a 5mila euro. Esenzione IRPEF fino a 600 euro per i benefit ...