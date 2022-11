Bonus 3000 euro in busta paga | come funziona il benefit del Dl Aiuti quater

(Di martedì 15 novembre 2022) In arrivo per i lavoratori un nuovoaziendale, ilper ilmento delle bollette. Il Consiglio dei ministri nella riunione dello scorso 10 novembre, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.Il testo, già ribattezzato Decreto, prevede, si legge nel comunicato stampa ufficiale diffuso sul sito istituzionale di Palazzo Chigi, uno “stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia”.Tra le principali misure introdotte figura l’innalzamento, per il solo ...

... verrà riconosciuto facoltativamente dalle aziende ai loro dipendenti undieuro che aiuterà i lavoratori a sostenere i costi anche per il caro bollette. Attesa per il 22 novembre la sua ...euro, ecco a chi andrà Sono fringe benefit infatti i buoni pasto, ma anche l'auto aziendale ad uso promiscuo, o le borse di studio per i figli, tanto per citarne alcuni. La novità del ...Rimborsi per 2,5 milioni di dipendenti da erogare entro fine anno. Tiepidi i datori di lavoro: "Poco tempo per aggiornare le piattaforme" ...Meloni: «Fringe benefit da 3 mila euro è altra tredicesima detassata» La premier Giorgia Meloni ha presentato la norma che introduce la detassazione fino a 3 mila euro… Leggi ...