(Di martedì 15 novembre 2022) Alla vigilia dell amichevole tra Albania e Italia è intervenuto al fianco del CT Mancini anche il capitano Leonardo. Durante la conferenzasi è espresso su vari temi, tra questi anche la mancata qualificazione dell’Italia a Qatar 2022. Queste le parole disu Albania Italia: La Nazionale va amata di più, hai avvertito un po’ meno senso di appartenenza?«In questa squadra si respira il senso di appartenenza. Abbiamo attraversato sia mentalmente che fisicamente un periodo stressante, c’è stato qualche infortunio di troppo. Ioin Nazionale da 12 anni e faccio fatica a ricordare un mio compagno che ha detto di non voler stare in Nazionale, il senso di appartenenza c’è da parte di tutti.» Con che spirito arrivi a queste gare? «Torno con lo stesso entusiasmo di sempre. Essere qui è un orgoglio, è ...

IlNapolista

Il capitano della Nazionale e della Juventus, Leonardo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dell'Italia contro l'Albania. Ecco ...voglia di Nazionale ma in 12 anni che......i giovanitalentuosi, hanno già capito cosa significa indossare questa maglia'. Alla vigilia della prima delle due amichevoli che attendono l' Italia , domani contro l'Albania, Leonardo... Bonucci: «Sono dispiaciuto per Ronaldo, è una grande persona» Le sue parole Leonardo Bonucci, ai canali della FIGC, ha parlato dei prossimi impegni dell’Italia contro Albania e Austria. LE PAROLE – «Proprio perché sono amichevoli conterà l’approccio e ...Il difensore della Juve in conferenza stampa si è espresso sull'ex compagno di squadra, in rottura con il Manchester united ...